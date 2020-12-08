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Лукашенко предложил сделать народное собрание конституционным органом

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом.

Такое предложение Лукашенко озвучил на встрече с коллективом Столбцовской центральной районной больницы, сообщает госагентство БелТА во вторник.

Всебелорусское народное собрание предполагается провести в январе или феврале 2021 года в шестой раз. Первое такое мероприятие состоялось в октябре 1996 года перед референдумом о внесении изменений в Конституцию.

С тех пор такие собрания проходят каждые 5 лет, чтобы утвердить программу социально-экономического развития на следующую пятилетку.

Такие собрания прошли в 2001, 2006 и 2010 годах незадолго до президентских выборов. Пятое Всебелорусское народное собрание состоялось летом 2016 года, после выборов президента.

Белоруссия Александр Лукашенко

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