Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:57Заразились
на 12.11В России 1 858 568+21 608В мире 52 127 695+670 920

ЮАР решила открыться для туристов из всех стран

В год ЮАР посещает около 17 млн туристов.Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Южно-Африканской республики отменило ограничения на въезд для иностранных туристов из всех стран, сообщил в твиттере президент страны Сирил Рамапоса. Туристов будут впускать при наличии отрицательного теста на коронавирус и с условием соблюдения протоволов безопасности.

Пандемия коронавируса

При необходимости туристам придется проходить двухнедельный карантин и самостоятельно нести связанные с этим расходы.

1 октября ЮАР открыла границу для туристов из стран с невысоким уровнем распространения коронавируса.

Президент добавил, что в стране начинается возобновление нормальной работы бизнеса, отменяются все ограничения по часам работы. Он также продлил действие ковид-грантов пострадавшим бизнесам и гражданам еще на три месяца, по январь 2021 года.

Республика закрыла границы 27 марта. Всего с начала пандемии там выявили 742 394 случаев заражения коронавирусом 20 011 заболевших умерли.

Раньше в год ЮАР посещали 17 млн туристов.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

15
Профессиональные Санта-Клаусы прошли тренинг по общению с детьми по видеосвязи в период пандемии COVID-19 в Лондоне. Обучение проходит в преддверии запуска нового приложения Santa HQ, которое позволит детям общаться с Сантами, не посещая традиционный праздник.В Японии роботы были введены для сокращения прямых контактов между персоналом и клиентами в условиях продолжающейся пандемии COVID-1910 ноября. В Баварии проводят бесплатные тесты на коронавирус для всех жителей, независимо от того, имеются ли у них симптомы заболевания.9 ноября. Число случаев COVID-19 в мире превысило 50 миллионов. На фото: подготовка к фестивалю Кали Пуджа в Калькутте, Индия.9 ноября. В Иерусалиме появился мемориал жертвам COVID-19.6 ноября. Китай из-за коронавируса временно ограничил въезд в страну из России.5 ноября. Власти Франции начали транспортировку пациентов с коронавирусом на лечение в больницы Германии, поскольку многие французские медицинские учреждения едва справляются с наплывом заболевших.3 ноября. В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 160 тысяч.2 ноября. В Мехико в День мертвых почтили память жертв COVID-19.2 ноября. Израиль снова открывает школы для учеников с первого по четвертый классы, продолжая ослаблять карантинные меры после второй волны COVID-19.2 ноября. Власти Перу разрешили возобновить туристические поездки в древний город инков Мачу-Пикчу после перерыва, который продолжался почти восемь месяцев.2 ноября. Общее количество случаев COVID-19 в Индонезии достигло 415 402. Таким образом, страна заняла 19-е место в мире по числу заболевших.1 ноября. Испанская полиция патрулирует улицы Барселоны во время комендантского часа, который был введен по решению правительства в минувшее воскресенье, 25 октября, на две недели.1 ноября. Ситуация с заболеваемостью ухудшилась в Румынии: накануне число случаев заражения за сутки превысило 6000. На фото: работник скорой помощи во время процедуры дезинфекции после прибытия в больницу Бухареста.1 ноября. В Венесуэле церкви открыли свои двери для прихожан после восьмимесячного перерыва из-за пандемии коронавируса.
Профессиональные Санта-Клаусы прошли тренинг по общению с детьми по видеосвязи в период пандемии COVID-19 в Лондоне. Обучение проходит в преддверии запуска нового приложения Santa HQ, которое позволит детям общаться с Сантами, не посещая традиционный праздник.
Хроника 09 января – 12 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
ЮАР коронавирус Сирил Рамапоса

Новости по теме

Новости
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Миротворцы РФ в Карабахе будут сменяться не реже двух раз в год

Миротворцы РФ в Карабахе будут сменяться не реже двух раз в год
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Пашинян заявил, что в подписанном соглашении вопрос Карабаха не решен

Пашинян заявил, что в подписанном соглашении вопрос Карабаха не решен

Мобильность турецких наблюдателей по Карабаху будет ограничена

Мобильность турецких наблюдателей по Карабаху будет ограничена

Добытый в РФ бриллиант "Призрак Розы" продали за рекордные $26,6 млн

Добытый в РФ бриллиант "Призрак Розы" продали за рекордные $26,6 млн
Пандемия коронавируса

В Минске введен масочный режим

В Минске введен масочный режим
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Кремль подчеркнул, что в Карабахе будут только российские миротворцы

Пандемия коронавируса

В Турции из-за коронавируса запретили курить в общественных местах

Пандемия коронавируса

В Германии зафиксировали рост темпов распространения коронавируса

В Германии зафиксировали рост темпов распространения коронавируса
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Ереван объявил о создании бесполетной зоны над Арменией и Карабахом

Пандемия коронавируса

На Украине зафиксировали новый антирекорд по числу заражений COVID-19

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');