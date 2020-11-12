ЮАР решила открыться для туристов из всех стран

В год ЮАР посещает около 17 млн туристов.Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Южно-Африканской республики отменило ограничения на въезд для иностранных туристов из всех стран, сообщил в твиттере президент страны Сирил Рамапоса. Туристов будут впускать при наличии отрицательного теста на коронавирус и с условием соблюдения протоволов безопасности.

При необходимости туристам придется проходить двухнедельный карантин и самостоятельно нести связанные с этим расходы.

1 октября ЮАР открыла границу для туристов из стран с невысоким уровнем распространения коронавируса.

Президент добавил, что в стране начинается возобновление нормальной работы бизнеса, отменяются все ограничения по часам работы. Он также продлил действие ковид-грантов пострадавшим бизнесам и гражданам еще на три месяца, по январь 2021 года.

Республика закрыла границы 27 марта. Всего с начала пандемии там выявили 742 394 случаев заражения коронавирусом 20 011 заболевших умерли.

Раньше в год ЮАР посещали 17 млн туристов.