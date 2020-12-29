Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:51Заразились
на 28.12В России 3 078 035+27 787В мире 80 783 674+432 076

Первый случай южноафриканской разновидности COVID-19 нашли в Японии

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Первый случай южноафриканского штамма COVID-19 зарегистрирован в Японии, сообщает телеканал NHK.

Данный штамм коронавируса был обнаружен у 30-летней женщины, прибывшей в Токио из Южно-Африканской Республики (ЮАР) 19 декабря.

Чиновники Минздрава также сообщили, что на данный момент подтверждено еще шесть случаев британского варианта COVID-19.

Отмечается, что "британская" мутация коронавируса выявлена у пассажиров, прибывших в страну из Британии с 1 по 24 декабря.

Британские власти в декабре признали, что в их стране циркулирует новый штамм COVID-19. Он не более летальный "классических" вариантов COVID-19, однако намного легче распространяется. В связи с этим в Великобритании ввели дополнительные ограничения, чтобы замедлить распространение инфекции. Параллельно с этим в стране идет кампания по вакцинации населения от коронавируса.

"Британский" вариант COVID-19 в последние недели обнаружили и в ряде других стран Европы.

Еще одну разновидность коронавируса COVID-19 ученые обнаружили в ЮАР.

Япония

Новости

Палата представителей США одобрила законопроект об оборонном бюджете, несмотря на вето Трампа

Гендиректор ВОЗ предупредил о грядущих испытаниях в связи с COVID-19

Гендиректор ВОЗ предупредил о грядущих испытаниях в связи с COVID-19
Итоги года: 2020

Акции китайских компаний подорожали на $5 трлн в 2020 году

"Фортуна" построила 2,6 км "Северного потока 2" в ИЭЗ Германии

В США еще одна вакцина от COVID-19 вышла на финальную стадию испытаний

В США еще одна вакцина от COVID-19 вышла на финальную стадию испытаний

Венгрия сообщила о получении шести тысяч доз российской COVID-вакцины

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Из России выдворят помощника военного атташе при посольстве Болгарии

Из России выдворят помощника военного атташе при посольстве Болгарии
Пандемия коронавируса

Первый носитель "британского" штамма COVID-19 выявлен в Финляндии

Пандемия коронавируса

На швейцарском курорте с карантина сбежали больше 400 британцев

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');