Первый случай южноафриканской разновидности COVID-19 нашли в Японии

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Первый случай южноафриканского штамма COVID-19 зарегистрирован в Японии, сообщает телеканал NHK.

Данный штамм коронавируса был обнаружен у 30-летней женщины, прибывшей в Токио из Южно-Африканской Республики (ЮАР) 19 декабря.

Чиновники Минздрава также сообщили, что на данный момент подтверждено еще шесть случаев британского варианта COVID-19.

Отмечается, что "британская" мутация коронавируса выявлена у пассажиров, прибывших в страну из Британии с 1 по 24 декабря.

Британские власти в декабре признали, что в их стране циркулирует новый штамм COVID-19. Он не более летальный "классических" вариантов COVID-19, однако намного легче распространяется. В связи с этим в Великобритании ввели дополнительные ограничения, чтобы замедлить распространение инфекции. Параллельно с этим в стране идет кампания по вакцинации населения от коронавируса.

"Британский" вариант COVID-19 в последние недели обнаружили и в ряде других стран Европы.

Еще одну разновидность коронавируса COVID-19 ученые обнаружили в ЮАР.