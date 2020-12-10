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РФПИ поставит в Аргентину 10 млн доз вакцины "Спутник V"

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) передаст 10 млн доз вакцины "Спутник V" в Аргентину, говорится в сообщении в твиттер-аккаунте российской вакцины в четверг.

Контракт на отправку такого количества доз вакцины подписали РФПИ и правительство Аргентины.

"Мы подписали контракт с Российским фондом прямых инвестиций, который гарантирует поставку вакцины для Аргентины", - заявил президент Аргентины Альберто Фернандес.

Он объявил, что до конца года можно будет привить 300 тысяч человек и еще 10 млн – в период января-февраля. Его слова приводит сайт аргентинского издания Clarin.

Издание отмечает, что в ноябре президент Аргентины заявил о соглашении на приобретение 25 млн доз вакцин (то есть для 12,5 млн человек), которые поступят в страну в январе-феврале, и в первую очередь будут распространяться среди групп риска –работников здравоохранения, системы безопасности, старшего поколения и людей с хроническими заболеваниями.

РФПИ Аргентина

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