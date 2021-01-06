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Пенс не намерен в одностороннем порядке препятствовать сертификации итогов выборов в США

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Вице-президент США Майк Пенс заявил, что не считает возможным в одностороннем порядке отказывать в сертификации конгрессом итогов президентских выборов.

"Я пришел к выводу, что мой долг - защищать конституцию и обеспечивать ее соблюдение. Поэтому я не могу в одностороннем порядке определять, какие голоса следует засчитывать, а какие - нет", - говорится в его заявлении.

Пенс пояснил, что не считает, что вице-президент страны имеет моральное право в одностороннем порядке определять победителя выборов.

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