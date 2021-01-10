ВОЗ в конце января обсудит применение вакцины "Спутник V"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения в конце января обсудит с экспертами применение вакцины "Спутник V" в чрезвычайных обстоятельствах, заявил советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев.

"Первые экспертные консультации ВОЗ по заявке вакцины "Спутник V" на получение статуса разрешения для использования в чрезвычайных обстоятельствах пройдут в режиме онлайн в 20-х числах января", - сказал Глаголев в воскресенье в интервью телеканалу "Россия 1".

В декабре прошлого года РФПИ и Центр Гамалеи направили в ВОЗ досье для получения одобрения вакцины "Спутник V" на использование в чрезвычайных обстоятельствах.

"Спутник V" - первая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса, разработанная научным центром имени Гамалеи. Она стала первым препаратом от новой инфекции, который сейчас используется в РФ для массовой вакцинации населения.