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Трамп назвал нелепой попытку демократов объявить ему импичмент

Трамп назвал нелепой попытку демократов объявить ему импичмент
Президент США Дональд Трамп
Фото: Win McNamee/Getty Images

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник назвал "абсолютно нелепой" попытку демократов Палаты представителей отстранить его от власти, сообщает агентство Bloomberg.

По его данным, выступая перед камерами впервые c прошлой недели, Трамп отметил, что намерения применить процесс импичмента вызовут "очень сильный гнев".

При этом отмечается, что Трамп не упомянул о вспыхнувших в здании Капитолия на прошлой неделе беспорядках, в результате которых погибли пять человек.

Ряд американских СМИ отмечают, что президент прокомментировал ситуацию перед вылетом в Техас, где позднее во вторник ожидается его выступление.

Ранее во вторник в Палату представителей США внесли резолюцию об объявлении импичмента Трампу за его предполагаемую роль в разжигании беспорядков в Капитолии 6 января. В среду в палате ожидается голосование по объявлению импичмента Трампу.

Штурм Капитолия

Кроме того, накануне в Палату представителей Конгресса США в понедельник внесли резолюцию, в которой конгрессмены призывают вице-президента Майка Пенса воспользоваться 25-ой поправкой к Конституции США, чтобы отстранить от власти Дональда Трампа. 25-я поправка допускает начало процесса отстранения главы государства, если вице-президент и большинство высокопоставленных сотрудников администрации приходят к выводу, что президент не способен выполнять свои функции. В таком случае вице-президент занимает место президента.

6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуировали.

Когда в Капитолии восстановили порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.

Теперь демократы пытаются отстранить от власти Трампа, не дожидаясь инаугурации его преемника Джо Байдена 20 января. По их мнению, Трамп не может оставаться в Белом доме, так как несет ответственность за произошедшие беспорядки.

Дональд Трамп США

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