Под санкции из-за Навального попадут сотрудники сил безопасности

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Под санкции Евросоюза, которые введут в связи произошедшим с политиком Алексеем Навальным, попадут сотрудники органов безопасности, а также Государственный НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), сообщило агентство dpa со ссылкой на источники в ЕС.

Имена физических лиц, против которых вводятся санкции, пока не разглашаются.

"Предложение будет нацелено на отдельных лиц, которые ответственны за это, а также на тех, кто участвовал в создании "Новичка", - заявил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

Он отметил, что лицам, внесенным в санкционный список, возможно, будет запрещен въезд в ЕС и ограничена финансовая активность в странах Евросоюза. Предложения по гражданам, на которых следует распространить санкции, представили Германия и Франция.

Le Monde ранее сообщал, что под санкции могут попасть ГосНИИОХТ и девять физлиц, в том числе сотрудники администрации президента России и силовых ведомств. По сведениям издания, им могут запретить въезд в Европу и заморозить их активы в ЕС. ГосНИИОХТ, по информации газеты, "считают местом создания в советские времена отравляющего вещества "Новичок"".

В среду Совет ЕС начал письменную процедуру утверждения санкций по инциденту с Навальным. Журналист "Свободной Европы" Рикард Йозвяк сообщил, что, по словам его источника, санкции введут против шести, а не девяти россиян, и одной организации.

Публикация санкционного списка в официальном журнале ЕС ожидается в четверг.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва ответит на эти санкции зеркально. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что российская сторона всегда выступала за налаживание диалога с Европой, но к такого рода реакции она не готова.

6 октября ОЗХО сообщила, что Навальный был отравлен разновидностью нервно-паралитического вещества "Новичок". Ранее к таким же выводам пришли военные эксперты Германии, Франции и Швеции. В Москве эти заявления называют бездоказательными.