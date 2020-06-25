Защита Януковича отвергла получение им сообщения о подозрении в госизмене

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Адвокатское объединение "AVER LEX", представляющее интересы экс-президента Украины Виктора Януковича, называет лживой информацию о вручении ему подозрения в госизмене, и считают это попыткой отвести волну негатива в связи с закрытием дел против пятого президента Петра Порошенко.

"Государственное бюро расследований лжет относительно того, что Виктору Януковичу было сообщено о подозрении в государственной измене путем совершения действий, направленных на подрыв суверенитета и обороноспособности Украины. Никаких уведомлений вручено не было", - заявил адвокат Виталий Сердюк, передает пресс-служба "AVER LEX".

По словам адвоката, ГБР вызывало Януковича 23 июня для допроса, куда прибыли представители экс-президента. "Привезли пакет документов об уважительности причин неявки самого клиента. И еще раз напомнили представителю ведомства, что поскольку Виктор Янукович официально получил временное убежище и пребывает на территории РФ по общеизвестному адресу, все документы должны вручаться ему исключительно в порядке международной правовой помощи", - рассказал адвокат.

Он сообщил, что защита готовит иск об опровержении недостоверной информации.

24 июня ГБР заявила, что Януковичу и двум бывшим министрам обороны страны Дмитрию Саламатину и Павлу Лебедеву сообщили о подозрении в госизмене в период с 2012 по 2014 годы.

По данным следствия, подозреваемые целенаправленно снижали обороноспособность Украины с помощью реформы Вооруженных сил Украины, которая заключалось в сокращении численности, расформировании и переформировании отдельных воинских соединений, воинских частей и подразделений, изменения их места дислокации. Утверждается, что эти действия коснулись и Крыма, что способствовало его переходу к России.