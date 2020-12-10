Суд в Киеве дал Януковичу госадвоката из-за неявки его защитников

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Печерский районный суд Киева в ночь на четверг перенес заседание по рассмотрению ходатайства Офиса генерального прокурора о заочном избрании меры пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу в "деле Майдана" из-за неявки стороны защиты, Януковичу будет предоставлен бесплатный адвокат.

После трехчасового перерыва в заседании защита Януковича не явилась в суд, где шло рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Януковичу. Представители обвинения указали на то, что защитники были уведомлены о продолжении слушания, но не пришли, а в отсутствии адвокатов продолжать слушание нельзя.

Суд поставил на обсуждение вопрос предоставлении бесплатного адвоката Януковичу для следующего заседания. Прокурор в процессе Алексей Донской заметил, что это будет способствовать явке защитников по договору. По мнению суда, защитники Януковича "фактически самоустранились" от исполнения свих обязанностей.

Определением суда Януковичу поручено назначить бесплатного адвоката и обеспечить его прибытие на заседание в Печерский суд на 12 часов 10 декабря для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения экс-президенту.

Ранее Киевский апелляционный суд отменил заочный арест Януковича и направил ходатайство об избрании меры пресечения на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.