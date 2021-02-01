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В Москве во вторник перекроют ряд улиц в районе Мосгорсуда

В Москве во вторник перекроют ряд улиц в районе Мосгорсуда
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Столичное управление полиции сообщило об ограничении дорожного движения на ряде улиц возле Мосгорсуда, где рассмотрят ходатайство об отмене условного срока и замене его на реальный Алексею Навальному.

Согласно размещённому на сайте Главного управления МВД России по Москве сообщению, 2 февраля будет ограничено дорожное движение по следующим улицам: Проектируемый проезд 917 от улицы 1 -я Бухвостова до улицы Богородский вал - с 00.00 часов 02 февраля, улица 3 - я Бухвостова от улицы Краснобогатырской до Проектируемого проезда 917 - с 09.00 часов 02 февраля, улица 1 - я Бухвостова от улицы 3 - я Бухвостова до улицы 2-я Бухвостова - с 09.00 часов 02 февраля.

Во вторник Симоновский суд на выездном заседании в Мосгорсуде рассмотрит ходатайство об отмене условного наказания Алексею Навальному, инициированное столичным управлением ФСИН в связи с неисполнением возложенных обязанностей.

Заседание назначено на 11:00.

Решение провести выездное заседание связано с "учётом числа поступивших в районный суд аккредитаций различных СМИ, с целью обеспечения принципа гласности и открытости судопроизводства" и соблюдения мер безопасности при коронавирусе.

17 января Навальный был задержан в аэропорту "Шереметьево" сразу по возвращении из Германии. Химкинский горсуд 18 января на выездном заседании арестовал его до 15 февраля.

Ранее 29 декабря 2020 года ФСИН объявила Навального в розыск. Столичное управление ФСИН обратилось в суд с ходатайством об отмене условного срока Навальному и замене его на реальный.

В Генпрокуратуре заявили, что считают обращение УФСИН законным и обоснованным и намерены поддержать его в суде.

Алексей Навальный

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