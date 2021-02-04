Авария на Запорожской ТЭС оставила без света и воды город Энергодар

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В городе Энергодаре Запорожской области Украины вечером 3 февраля на тепловой электростанции (ТЭС) произошла авария, в результате которой город остался без света и воды, сообщил депутат Энергодарского горсовета Анатолий Анохин.

"Весь город без света... По всем признакам - серьезная авария на самой ЗаТЭС. Гул, который все слышали - аварийный сброс пара на ТЭС... Может быть даже с остановкой блока. Мобильная связь перегружена. Воды нет - остановились насосы", - написал депутат на своей странице в фейсбуке.

На страннице министерства энергетики Украины в фейсбуке сказано, что аварийное отключение на ТЭС произошло из-за замыкания. Уже начаты пусковые операции по включению блоков станции в сеть.

Запорожская ТЭC является самой мощной тепловой электростанцией Украины (3650 МВт). Она находится на левом берегу Каховского водохранилища в непосредственной близости к Запорожской АЭC. Входит в ПАО "ДТЭК Днепроэнерго". Расположенные в Энергодаре электростанции вырабатывают около четверти производимой в Украине электроэнергии.

Как заявил мэр Энергодара Дмитрий Орлов, аварийное отключение нескольких блоков Запорожской ТЭС не повлияло на работу рядом расположенной АЭС.