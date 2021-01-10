Лукашенко пообещал подготовить проект новой Конституции к концу года

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Проект новой Конституции Белоруссии будет готов к концу 2021 года, заявил президент Александр Лукашенко.

"И тогда на референдуме люди определят, быть новой конституции или не быть", - сказал он в воскресенье в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1".

В ответ на вопрос о сроках референдума президент заявил, что об этом будет объявлено на всебелорусском народном собрании.

Лукашенко не исключил, что поправки в Конституцию будут обсуждаться на этом собрании. "Поправки в конституцию - может быть, если делегаты будут готовы к этому, будут обозначены. А внесение их будет исключительно на референдуме", - сказал президент, добавив, что в Белоруссии смогут разработать проект новой конституции в течение года.

Он не конкретизировал, что принципиально нового появится в конституции. "До конца не сформированы основные предложения по изменению... я обозначал некоторые - о перераспределении полномочий, о партийном строительстве. Это политические вопросы, в экономике мы оставим предложение, чтобы у нас было социально ориентированное государство", - сказал Лукашенко.

31 декабря Лукашенко заявил, что всебелорусское народное собрание не будет менять Конституцию. В конце ноября он сказал, что не будет руководить страной после принятия новой Конституции.

Собрание в 2021 году пройдет 11-12 февраля в шестой раз. Первое такое мероприятие состоялось в октябре 1996 года перед референдумом о внесении изменений в Конституцию. С тех пор собрания проходят каждые пять лет, чтобы утвердить программу социально-экономического развития на следующую пятилетку. Такие форумы прошли в 2001, 2006 и 2010 годах незадолго до президентских выборов. Пятое всебелорусское народное собрание состоялось летом 2016 года после выборов президента.

В Белоруссии с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем был объявлен Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.