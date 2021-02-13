Куба на два часа осталась без телефонной связи и интернета из-за аварии

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Масштабное отключение телефонной связи и интернета произошло на Кубе в пятницу из-за аварии в центре связи местной телекоммуникационной компании ЭТЕКСА, сообщает агентство EFE.

"Доступ в интернет был восстановлен после двухчасового отключения из-за аварии в центре международной связи компании ЭТЕКСА", - сообщает из Гаваны корреспондент агентства.

Между тем, жители Гаваны в твиттере пишут и о возобновлении работы мобильной телефонной связи.

Другие подробности происшествия пока неизвестны.