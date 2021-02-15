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В ЕС отказались "лить воду на мельницу" Лаврова, комментируя новое высказывание

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - У Евросоюза есть свое видение состояния отношений с Россией, и он будет работать над тем, как их выстраивать дальше, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Все было сказано ясно и официально", - отметил он в понедельник на брифинге в Брюсселе, отвечая на просьбу прокомментировать слова министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что отношения с Россией "последовательно разрывает ЕС". Об этом Лавров заявил ранее на совместной с главой МИД Финляндии Пекка Хаависта пресс-конференции.

"Мы не будем комментировать каждое заявление господина Лаврова каждый раз, когда он высказывается. Что важно - это факты и позиция России. Мне кажется, я буду лить воду на его мельницу, если обращусь к сделанному им заявлению", - продолжил пресс-секретарь.

По его словам, "Европейский союз продолжит обсуждать и размышлять над тем, как развивать отношения с Россией на основе комментариев и позиции российской стороны, в частности, того, что, например, сказал господин Лавров своему коллеге господину Боррелю (во время визита в Москву 4-6 февраля - ИФ), но не только на этом".

15 февраля Лавров назвал ЕС инициатором последовательного разрыва отношений с РФ, а в интервью 12 февраля он заявил о том, что Россия при необходимости готова к разрыву отношений с ЕС. Тогда представитель МИД Германии Андреа Зассе назвала высказывание главы МИД РФ "странным и непонятным".

ЕС РФ Сергей Лавров

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