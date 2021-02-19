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В Белоруссии отказались возбуждать дело из-за смерти активиста Тарайковского

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В возбуждении уголовного дела по факту смерти Александра Тарайковского отказано, сообщил председатель Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич госагентству "БелТА" в пятницу.

"Продолжается расследование уголовных дел, возбужденных по фактам массовых беспорядков в период поствыборной кампании. В частности, в рамках расследования дел по ст. 293 УК управлением СК по городу Минску принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Александра Тарайковского", - говорится в сообщении.

В СК отмечают, что примерно в 23 часа 10 августа 2020 года в ходе массового противостояния в районе станции метро Пушкинская Тарайковский, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, отделился от толпы протестующих и, несмотря на многочисленные предупреждения сотрудников правоохранительных органов, направился в их сторону.

"Своими действиями Тарайковский провоцировал правоохранителей, они не знали его истинные мотивы и цели его действий, а с учетом оперативной информации о возможных терактах, наличии у протестующих взрывчатых веществ, оружия воспринимали его как реальную угрозу жизни и здоровью как сотрудников, так и самих протестующих", - сообщил Носкевич.

"В связи с этим сотрудники правоохранительных органов действовали исключительно в рамках имеющихся у них инструкций и применили в отношении Тарайковского нелетальное оружие, действие которого направлено не на поражение, а на его физическую остановку, с безопасного расстояния, исключающего летальный исход. В силу стечения ряда трагических обстоятельств одно из ранений оказалось проникающим, в результате которого смерть Тарайковского наступила на месте происшествия", - подчеркнул он.

По мнению следствия, сотрудники правоохранительных органов в данных условиях и в подобной обстановке имели право использовать нелетальное оружие для предотвращения более тяжких последствий, что соответствует действующему законодательству.

Дело о гибели активиста Бондаренко

Между тем накануне стало известно, что Генпрокуратура Белоруссии возбудила и расследует уголовное дело по факту смерти 31-летнего гражданского активиста Романа Бондаренко. 11 ноября его избили во дворе собственного дома. Мужчина умер на следующий день. В СК Белоруссии затем также заявили, что Бондаренко был пьян перед потасовкой во дворе.

Врач-анестезиолог больницы скорой помощи Артем Сорокин, который сообщил журналистам, что Бондаренко был трезв и передал результаты его анализов, был задержан и привлечен к уголовной ответственности. Он сейчас находится под арестом.

В Белоруссии 9 августа 2020 года начались акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Протесты в Минске

22
Белоруссия Александр Тарайковский

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