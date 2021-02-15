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Соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов через порты РФ подпишут позже

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Минтранс Белоруссии подтвердил, что готов подписать с российскими коллегами соглашение об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в российских портах, но предложил перенести эту процедуру, поскольку не успевает все подготовить. Ранее сообщалось, что соглашение подпишут 15 февраля.

"В настоящее время завершаются внутригосударственные процедуры по подготовке к подписанию соглашения между Беларусью и Россией об организации сотрудничества в области перевозки и перевалки нефтепродуктов. В связи с этим предполагаемая встреча будет перенесена", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь Минтранса Белоруссии Анна Куриленок.

Она добавила, что еще не готовы и контракты с российскими операторами портовых терминалов в Петербурге и Усть-Луге и с железнодорожным оператором. Эти документы должны быть подписаны одновременно с межведомственным соглашением.

Соглашение о перевалке белорусских грузов должны подписать министры транспорта Виталий Савельев и Алексей Авраменко. Эти договоренности предусматривают перевалку белорусскими предприятиями более 9,8 млн тонн мазута, бензина и масла в российских портах на Балтике в 2021-2023 годах. После 2023 года возможно автоматическое продление действия соглашения.

Стороны заключат контракты по принципу take-or-pay (бери или плати - ИФ): если грузоотправитель обеспечивает перевалку в объеме меньше согласованного, морской терминал в любом случае получает плату за весь согласованный объем, объяснял российский Минтранс.

Операторы морских портовых терминалов Петербурга и Ленобласти оподтвердили, что готовы к перевалке белорусских нефтепродуктов и готовы дать скидки, если с ними заключат долгосрочные договора.

Перенаправление белорусских грузов через российские порты на Балтике обсуждалось с тех пор, как в конце августа 2020 года президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что решил "поставить на место" Литву и переориентировать торговые потоки с литовских портов на другие. Затем он сообщил, что запросил у России схожие условия для перевалки грузов с теми, которые предлагали порты стран Балтии.

Минтранс Белоруссия Минск Усть-Луга Петербург Александр Лукшенко Литва

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