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Мишустин поручил подписать договор о перевалке нефтепродуктов из Белоруссии через порты России

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ поручило министерству транспорта провести переговоры и подписать с Белоруссией соглашение о транспортировке и перевалке нефтепродуктов, предназначенных на экспорт в третьи страны, через порты России.

Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин 25 января.

Объем перевалки может составлять 2-3,5 млн тонн в год. Ожидается, что за три года может быть перевалено около 9,8 млн тонн.

Предполагается, что соглашение будет действовать до конца декабря 2023 года.

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