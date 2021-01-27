Мишустин поручил подписать договор о перевалке нефтепродуктов из Белоруссии через порты России

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ поручило министерству транспорта провести переговоры и подписать с Белоруссией соглашение о транспортировке и перевалке нефтепродуктов, предназначенных на экспорт в третьи страны, через порты России.

Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин 25 января.

Объем перевалки может составлять 2-3,5 млн тонн в год. Ожидается, что за три года может быть перевалено около 9,8 млн тонн.

Предполагается, что соглашение будет действовать до конца декабря 2023 года.