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Канада прекратит обеспечивать безопасность принца Гарри и его супруги

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Канада в скором времени намерена прекратить обеспечивать безопасность принца Гарри и его супруги Меган Маркл, сообщает в четверг BBC со ссылкой федеральное правительство Канады.

Королевская канадская конная полиция (КККП) отвечает за безопасность британской супружеской пары во время ее пребывания в стране с ноября 2019 года.

"Поскольку герцог и герцогиня в настоящее время признаны лицами, находящимися под международной защитой, Канада обязана оказывать помощь в обеспечении безопасности по мере необходимости", - заявили в КККП.

Однако 31 марта 2020 состоится официальный выход пары из королевской семьи, что освобождает Канаду от обязанности обеспечивать безопасность принца Гарри и его жены.

Ранее сообщалось, что принц и его супруга Меган Маркл достигли договоренности с королевской семьей и более не будут исполнять королевские обязанности и лишаются титулов "королевские высочества".

Супруги вернут 2,4 млн фунтов стерлингов ($3,1 млн), потраченных из средств британских налогоплательщиков на ремонт их особняка, и откажутся в дальнейшем от финансовой поддержки государств.

Это явление в СМИ, по аналогии с Brexit, назвали Megxit - выход Меган Маркл из королевской семьи.

Канада принц Гарри Меган Маркл

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