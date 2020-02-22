Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать королевский бренд SussexRoyal

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган весной перестанут использовать бренд SussexRoyal, сообщает в воскресенье телеканал BBC News.

Представитель супружеской пары заявил, что решение связано с присутствием в названии бренда слова "королевский". Его использование после снятия с Гарри и Меган королевских привилегий стало бы нарушением законодательства.

Также телеканал сообщает, что заявление о регистрации SussexRoyal как торговой марки было отозвано.

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл перестанут исполнять королевские обязанности и носить титулы королевских высочеств с 1 апреля.

Ранее герцог и герцогиня Сассекские объявили, что хотят самостоятельно зарабатывать и жить в Великобритании и Северной Америке.