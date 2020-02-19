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Принц Гарри и Меган Маркл официально выйдут из королевской семьи 31 марта

Принц Гарри и Меган Маркл официально выйдут из королевской семьи 31 марта
Фото: Reuters

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл перестанут исполнять свои обязанности в Букингемском дворце, начиная с 1 апреля, сообщило в среду британское издание The Daily Mail.

По его данным, официальный выход пары из королевской семьи состоится 31 марта. Обслуживающие их лица в Букингемском дворце прекратят исполнение полномочий 1 апреля.

До этого герцог и герцогиня Сассекские посетят ряд мероприятий.

Отмечается, что принц Гарри сохранит ряд воинских званий. Однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода.

Ранее сообщалось, что принц и его супруга Меган Маркл достигли договоренности с королевской семьей и более не будут исполнять королевские обязанности и лишаются титулов "королевские высочества".

Супруги вернут 2,4 млн фунтов стерлингов ($3,1 млн), потраченных из средств британских налогоплательщиков на ремонт их особняка, и откажутся в дальнейшем от финансовой поддержки государств.

Это явление в СМИ, по аналогии с Brexit, назвали Megxit, что дословно означает выход Меган Маркл из королевской семьи.

Принц Гарри Меган Маркл Великобритания

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