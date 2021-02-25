Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Армении

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре обсудили ситуацию в республике.

Об этом сообщил в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона", - отметил пресс-секретарь.

"Глава российского государства также призвал все стороны к сдержанности", - добавил Песков.

Телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

Ситуация в Армении

Обстановка в Армении резко обострилась в четверг после того, как главный штаб Вооруженных сил страны выпустил заявление с требованием отставки премьер-министра Пашиняна и правительства. Это заявление последовало после того, как в минувшую среду, 24 февраля, президент Армении Армен Саркисян подписал указ об освобождении Тирана Хачатряна с должности первого заместителя начальника главного штаба ВС Армении.

Как сообщила пресс-служба президента, указ об освобождении подписан по предложению Пашиняна. Ранее Хачатрян поставил под сомнение заявления армянского премьера о том, что в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе "ракеты "Искандера" не взорвались или взорвались лишь на 10%".