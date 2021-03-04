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Ирак зарегистрировал вакцину "Спутник V"

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Ирак зарегистрировал вакцину "Спутник V", сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Министерством здравоохранения Республики Ирак. Ирак стал 45-й страной, где зарегистрирована вакцина "Спутник V", - говорится в сообщении пресс-службы РФПИ в четверг.

Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).

В настоящее время применение вакцины "Спутник V" одобрено также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке и Лаосе.

Ирак Спутник V РФПИ

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