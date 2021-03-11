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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:23Заразились
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Африка вышла на плато по заболеваемости COVID-19

Африка вышла на плато по заболеваемости COVID-19
Фото: Siegfried Modola/Getty Images

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Спустя ровно год после объявления Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемии коронавируса COVID-19 заболеваемость в Африке вышла на плато, сообщила в четверг региональный директор ВОЗ по африканскому региону Матшидисо Моэти.

"В ближайшие дни Африка, как ожидается, зарегистрирует более 4 млн случаев COVID-19 и около 160 тыс. потерянных жизней. В последние три недели континент вышел на плато примерно с 70 тыс. новых случаев в неделю", - сказала Моэти.

Среди заразившихся - более 100 тыс. медицинских работников, уточнила она. "Учитывая, что вакцины от COVID-19 сейчас достигают континента в ограниченных количествах, работники здравоохранения должны быть в начале очереди", - отметила Моэти.

В рамках инициативы COVAX 22 африканские страны получили почти 14,8 млн доз вакцины от коронавируса. Вакцинация началась в 19 странах.

Хроника коронавируса. Март.

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Африка ВОЗ коронавирус

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