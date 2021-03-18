МИД Украины обвинил Иран в сокрытии причины крушения украинского лайнера

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил крайнее недовольство финальным техническим отчетом Ирана о причинах крушения самолета "Международных авиалиний Украины" рейса PS 752 под Тегераном в январе прошлого года.

"Сегодня Иран обнародовал окончательный отчет по результатам технического расследования катастрофы украинского рейса МАУ PS 752 под Тегераном. Раньше Украина направляла иранской стороне больше 90 страниц замечаний и предложений к проекту этого отчета и настаивала, чтобы Иран приложил их к финальному документу, но то, что мы сегодня увидели в опубликованном отчете - не что иное, как циничная попытка скрыть истинные причины сбивания нашего самолета", - сказал Кулеба в обращении, опубликованном на странице МИД Украины в фейсбуке в среду.

По его словам, анализ документа доказывает, что Иран провел техническое расследование с многочисленными нарушениями международных стандартов, Чикагской конвенции и Международной организации гражданской авиации (ICAO).

"Вынуждены констатировать, что расследование было предвзятым, представленные доказательства являются выборочными, а выводы - обманчивыми. Документ не предоставляет всех обстоятельств, не раскрывает первопричины трагедии и цепочку действий, которые к ней привели. Это не отчет, это сборник манипуляций, цель которой - не выяснить истину, а оправдать Исламскую Республику Иран", - указал министр.

Кулеба подчеркнул, что это большое разочарование для Украины и всего цивилизованного мира.

"Иран не смог найти силы, чтобы взять на себя ответственность за то, чтобы подобных трагедий больше не происходило. Если Иран не хочет добровольно выяснить истину в этой трагедии, мы вместе с партнерами, найдем способы, как этого добиться. Мы не позволим Ирану скрыть правду, не дадим избежать ответственности за это преступление. Справедливость восторжествует, сколько бы усилий и времени на это не понадобилось. Это не только вопрос принципа, но и моральная обязанность перед жертвами этой страшной трагедии", - заявил глава МИД Украины.

Как сообщалось, утром 8 января 2020 года пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, был сбит в районе международного аэропорта им.Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

В конце июля в Киеве прошли переговоры с иранской стороной по выплате компенсаций за сбитый самолет МАУ. 20 октября Украина и Иран завершили второй раунд переговоров по сбитому самолету МАУ вблизи Тегерана.

5 января 2021 года Кулеба сообщил, что Украина получила от Ирана проект технического отчета относительно обстоятельств катастрофы.

В феврале СМИ опубликовали аудиозапись, на которой человек, которого источники опознают как министра иностранных дел Ирана Мохаммада Зарифа, обсуждает возможность того, что уничтожение рейса PS752 было преднамеренным актом. Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что органы досудебного расследования и прокуратуры Украины исследуют аудиозапись.