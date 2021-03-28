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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:37Заразились
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Боррель заявил о недооцененной роли ЕС в глобальной вакцинации

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Несмотря на первоначальные неудачи, Европейский союз ускоряет вакцинацию от COVID-19 своего населения и уже вносит значительный вклад в вакцинацию других стран мира через экспорт и международный центр COVAX, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"В последние недели ЕС столкнулся со значительными трудностями в ответ на пандемию COVID-19 из-за задержек с производством вакцины. Тем не менее, ЕС сделал и продолжает делать для вакцинации остального мира больше, чем это известно публично, и больше, чем получает признание", - написал он в субботу в своем блоге на сайте Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

Евросоюз - один из первых производителей и экспортеров вакцин, напоминает Боррель, обещая вскоре новые результаты наращивания производственных мощностей. С 1 декабря 2020 года по 15 марта 2021 года ЕС экспортировал 46 млн доз в 33 страны. Одновременно через COVAX он играет ключевую роль в помощи вакцинами странам с низким и средним уровнем доходов. COVAX доставил 31 млн доз в 54 страны.

По его словам, в прошлом году ЕС потратил значительно более 1 млрд евро на поддержку разработок вакцин и методов лечения COVID-19. Новая технология мРНК, которая помогла быстрому созданию нескольких вакцин, разработана в Европе. Создание вакцины Pfizer-BioNTech опиралось на мощную поддержку ЕС.

Боррель отмечает, что рамках соглашений о предварительной закупке (APA) ЕС заказал 1,3 млрд доз вакцин у компаний BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Это значительно больше, чем нужно Евросоюзу для вакцинации 447 млн человек своего населения. 25 марта Евросовет подтвердил, что ЕС поделится частью этих вакцин со странами-партнерами.

Он добавил, что во втором квартале в ЕС должно быть использовано 360 млн доз (в первом квартале - 100 млн), и тогда к концу лета будут вакцинированы 70% взрослого населения ЕС. Это поможет расширить помощь остальному миру.

"Это гонка со временем, поскольку мы должны проводить вакцинацию во всем мире быстрее, чем распространяется вирус с его мутациями. И должны делать это из соображений солидарности, но также и в собственных интересах", - подчеркивает Боррель.

Через COVAX, главным инициатором которого стал ЕС, страны с высоким уровнем доходов и другие доноры оплачивают вакцины для бесплатных прививок в 92 страны с низким уровнем доходов. ЕС вместе со своими членами и финансовыми институтами выделил 2,2 млрд евро на этот проект.

Он отмечает, что COVAX требует значительного дополнительного финансирования, и приветствует решение США присоединиться к фонду и сделать взнос за 2021 и 2022 годы в размере до 4 млрд долларов.

Хроника коронавируса. Март.

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ЕС Коронавирус Жозеп Боррель

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