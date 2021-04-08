В КНР заявили, что США мешают выявить происхождение коронавируса

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Определить происхождение коронавируса мешают США и некоторые другие страны, политизирующие этот вопрос, заявил на брифинге в четверг представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Совершенно верно, выяснению происхождения (коронавируса - ИФ) действительно мешают политические факторы. Но не из Китая, а из США и других отдельных государств. Они упорно политизируют вопрос о поисках источника пандемии, мешая сотрудничеству Китая со Всемирной организацией здравоохранения", - заявил Чжао Лицзянь.

Представитель МИД КНР обратил внимание, что у самих США множество биолабораторий по всему миру, и что там происходит - неизвестно. "США на одной только Украине открыли 16 биолабораторий. Зачем США понадобилось открывать так много лабораторий по всему миру? Почему США единственные выступают против механизма инспекций Конвенции о биологическом оружии?", - отметил Чжао Лицзянь.

В конце марта власти США и 13 их союзников выразили обеспокоенность тем, кто ВОЗ не получил от КНР достаточной информации во время миссии по определению первоисточника COVID-19.

В начале года эксперты ВОЗ отправились в Ухань, где COVID-19 был обнаружен впервые, чтобы определить источник пандемии. По итогам поездки ученые заявили, что этот вопрос все еще остается открытым.

Вероятнее всего, COVID-19 попал в человеческий организм через посредника-носителя, решили ученые. Среди других гипотез, которые в ВОЗ сочли возможными, но менее вероятными, оказались прямое зоонозное распространение или заражение через замороженные продукты.

Версию об инциденте в лаборатории в КНР, который мог стать причиной распространения COVID-19, эксперты назвали "крайне маловероятной". Эту гипотезу озвучивали, в частности, в администрации бывшего президента США Дональда Трампа. Нынешняя администрация США занимает более осторожную позицию по теме происхождения вируса и воздерживается от резких заявлений на эту тему, однако - настаивает на внимательном поиске причин пандемии.