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Работающих на неразрешенных акциях в Белоруссии журналистов могут признать протестующими

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Законопроект, позволяющий признать в Белоруссии журналиста участником несанкционированной акции, внесут в Палату представителей в ближайшее время, сообщил "Интерфаксу" председатель комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько.

"Законопроект должен поступить в Палату представителей буквально завтра. Будем изучать", - отметил Давыдько.

Депутат уточнил, что речь идет о внесении изменений в законодательство о СМИ, согласно которым журналист может быть приравнен к участникам акции. "Если несанкционированное мероприятие - и на нем работает журналист, он априори является его участником. На санкционированные мероприятия журналисты обычно получают аккредитации", - пояснил он.

Белоруссия

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