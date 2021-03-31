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Российские военные корабли прошли разблокированный Суэцкий канал

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Российские военные корабли прошли Суэцкий канал после его разблокировки, сообщил Балтийский флот в среду.

Канал прошли корвет Балтийского флота "Стойкий" и танкер "Кола", "выполняющие задачи дальнего похода", говорится в сообщении пресс-службы Балтфлота РФ.

"Стойкий" и "Кола" следуют на базу ВМФ в сирийском порту Тартус для пополнения запасов, заявили военные.

25 марта сообщалось, что российский корвет "Стойкий" и сопровождающий его танкер "Кола" не могли войти в Суэцкий канал из Красного моря из-за севшего на мель гигантского контейнеровоза Ever Given.

Ever Given водоизмещением 200 тыс. тонн, под флагом Панамы, 23 марта, сев на мель, полностью перекрыл движение на юге Суэцкого канала.

30 марта движение по каналу было возобновлено.

В марте "Стойкий" и "Кола" зашли в порт Судана, где создается база ВМФ РФ на Красном море.

В марте "Стойкий" нес антипиратскую вахту в Аденском заливе.

15 и 16 февраля корвет "Стойкий" и танкер "Кола" приняли участие в совместном российско-иранском военно-морском учении в Оманском заливе и северо-западной части Индийского океана.

Корвет "Стойкий"

Корвет "Стойкий" - третий серийный корабль проекта 20380. Корветы проекта 20380 имеют водоизмещение 2 тыс. тонн, длину - более 100 метров, максимальную скорость - до 27 узлов, дальность автономного плавания - 4 тыс. миль.

Корабли проекта 20380 вооружены 100-миллиметровыми универсальными артиллерийскими комплексами, зенитными ракетно-артиллерийскими комплексами, противокорабельными ракетами. Авиагруппа корабля включает один вертолет Ка-27ПЛ. Эти корабли предназначены для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, артиллерийской поддержки морского десанта. При строительстве кораблей проекта применена технология "стелс".

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корвета "Стойкий", среднего морского танкера "Кола" и морского буксира "Яков Гребельский" отправились из Балтийска в дальний поход 16 декабря 2020 года.

Суэцкий канал Балтийский флот

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