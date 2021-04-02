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В ЛНР сообщили о гибели военного в перестрелке с украинской армией

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины четыре раза с начала суток обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, погиб один военнослужащий Народной милиции, сообщили в пятницу в пресс-службе военного ведомства ЛНР.

В сообщении уточняется, что обстрелам с украинской стороны подверглись районы населенных пунктов Лозовое, Голубовское и Золотое-5. По данным военного ведомства ЛНР, при обстрелах украинские военные применяли минометы калибра 82-мм и гранатометы различного типа.

В ответ военные ЛНР открыли огонь "из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения по позициям противника, с которых велась стрельба". "Потери врага уточняются", - добавили в Минобороны республики.

Тем временем Киев сообщил о ранении украинского военного в Донбассе в пятницу. "Вследствие враждебных действий один воин из состава операции Объединенных сил получил ранения. Защитнику оперативно оказали помощь", - говорится в сводке на сайте Министерства обороны Украины по состоянию на 12:00.

Всего с начала текущих суток, по данным ведомства, зафиксировано семь случаев нарушения режима прекращения огня неприятелем.

Украина ЛНР Донбасс

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