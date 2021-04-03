Что случилось этой ночью: суббота, 3 апреля

Артобстрел в Донбассе, отмена санкций США против МУС, объявление в розыск бывшего топ-менеджера ОДК

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В самопровозглашенной ЛНР заявили о первом с прошлого лета артиллерийском обстреле со стороны ВСУ. По позициям Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Калиново-Борщеватое было выпущено 16 снарядов. Подразделения ЛНР открыли ответный огонь.

- ФБР объявило в розыск бывшего топ-менеджера ОДК Александра Коршунова. По версии ФБР, россиянин вступил в преступный сговор и осуществил попытку хищения у американской авиационной компании сведений, составляющих коммерческую тайну.

- Один из полицейских, пострадавших при наезде автомобиля на КПП у Капитолия США, умер в больнице. Совершившего наезд мужчину застрелила полиция, когда тот после атаки вышел из машины с ножом в руке. Предположительно, у подозреваемого были психические расстройства: перед атакой он жаловался в соцсетях на проблемы, которые ему якобы доставляют ФБР и ЦРУ своими спецоперациями и попытками "контролировать его разум".

- Джо Байден отменил санкции и визовые ограничения против сотрудников Международного уголовного суда, введенные Дональдом Трампом в прошлом году. У Госдепартамента остались претензии к суду, но новая американская администрация считает более продуктивным пытаться вести по спорным вопросам диалог, а не вводить санкции.

- Следующая рабочая неделя порадует москвичей теплом. Уже в понедельник потеплеет до 10 градусов, а к четвергу воздух прогреется до 15 градусов, возможны небольшие осадки.