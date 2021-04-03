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Наехавший на полицию у Капитолия считал, что его преследуют спецслужбы

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Подозреваемый в наезде на полицейских возле Капитолия США Ноа Грин писал в соцсетях, что федеральное правительство пытается контролировать его разум, а также жаловался на болезни и потерю работы. Об этом со ссылкой на источники сообщает CNN.

По данным телеканала, за несколько часов до нападения Грин опубликовал видео, в подписи к которому он называл правительство США "врагом чернокожих людей номер один". Также он жаловался в инстаграме на проблемы, которые ему якобы доставляли своими спецоперациями ФБР и ЦРУ.

Аккаунты Грина в Instagram и Facebook в пятницу днем были заблокированы администрацией соцсетей. Представитель Facebook подтвердил блокировку и добавил, что любой контент с одобрением этой атаки также будет удален.

Инцидент у Капитолия

В пятницу днем неизвестный на автомобиле протаранил заграждение у здания Капитолия США в Вашингтоне. В результате наезда двое полицейских пострадали и были госпитализированы, один из них впоследствии умер в больнице.

Нападавшего застрелили полицейские, когда мужчина после наезда вышел из автомобиля с ножом в руках.

США Вашингтон

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