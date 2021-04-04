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В Красноярске аварийно приземлился самолет, летевший из Токио во Франкфурт

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Самолет японской авиакомпании с 69 пассажирами и 10 членами экипажа совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

"Я могу подтвердить факт аварийной посадки. Самолет приземлился в аэропорту "Красноярск" в 6:10 по местному времени (2:10 мск). На его борту находилось 69 пассажиров 10 членов экипажа. Борт летел из Токио во Франкфурт", - сказал представитель аэропорта.

Причины экстренной посадки в пресс-службе не уточнили.

По словам собеседника агентства, совершивший экстренную посадку "Боинг-787" принадлежит японской авиакомпании All Nippon Airways. Во время инцидента никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Красноярск All Nippon Airways

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