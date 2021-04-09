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Финляндия допустила постепенное снятие ограничений по COVID-19 к лету

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Финляндии Санна Марин в пятницу объявила, что к лету в стране будут постепенно сняты ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса, сообщают европейские СМИ.

Она отметила, что уровень заболеваемости COVID-19 остается высоким, и предостерегла от поспешного смягчения мер.

Ранее телеканал YLE сообщил, что в случае улучшения ситуации с COVID-19, школы в Финляндии вернутся к очному обучению в течение апреля. Также планируется возобновление работы ресторанов, но с ограничениями на количество посетителей и время работы.

Ожидается, что в мае вновь заработают музеи, библиотеки, будут разрешены поездки внутри ЕС. С июня разрешат проводить массовые мероприятиями со зрителями.

Согласно плану правительства, к июню первую дозу вакцины от коронавируса должны получить не менее 50% работающего населения.

За время пандемии коронавируса в Финляндии выявили около 80 тыс. случаев заражения COVID-19, свыше 860 человек скончались.

Финляндия Санна Марин коронавирус

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