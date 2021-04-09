Луганск сообщил об усилении обстрелов территорий ЛНР

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины усилили обстрелы территории самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщил представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Вооруженные формирования Украины усилили обстрелы территории республики, в том числе с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения", - сообщил Филипоненко журналистам в пятницу.

Он отметил, за прошедшую неделю украинские военные восемнадцать раз нарушили режим прекращения огня.

По данным Народной милиции ЛНР, обстрелам с украинской стороны подверглись районы населенных пунктов Лозовое, Логвиново, Калиново, Молодежное, Золотое-5, Калиново-Борщеватое, Желобок, Голубовское, Нижнее Лозовое и Калиновка. Как сообщил Филипоненко, при обстрелах украинские военные применяли артиллерию калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, гранатометы различного типа, вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Кроме того, он добавил, что Вооруженные силы Украины размещают технику в жилых районах населенных пунктов, расположенных вблизи линии соприкосновения в Донбассе. Как выявила разведка ЛНР, за последнюю неделю ВСУ разместили 17 единиц военной техники в пяти населенных пунктах, сказал Филипоненко.

Тем временем в пресс-службе народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщили, что украинская армия 27 раз нарушила перемирие за прошедшую неделю. Как заявил журналистам в пятницу представитель НМ ДНР Эдуард Басурин, ВСУ при обстрелах применяли минометы 120 и 82 мм, вооружение БМП, зенитные установки, различные типа гранатометов и стрелкового оружия.

Ранее в ДНР заявили о резком росте напряженности на линии соприкосновения.

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщает, что неприятель возобновил работы по дооборудованию старых и обустройству новых оборонительных позиций вблизи Донецкого аэропорта.

Как сообщает пресс-центр Операции объединенных сил, 8 апреля передовые подразделения ВСУ зафиксировали проведение инженерных работ по обустройству новых оборонительных позиций в сторону линии разграничения вблизи населенного пункта Широкино.

"О фактах нарушений Украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ", - сказано в сообщении.