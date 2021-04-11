Axios узнал о кандидатуре Рожански на пост директора по России в СНБ США

Мэтью Рожански Александр Щербак/ТАСС

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден рассматривает кандидатуру главы Института Кеннана в Вашингтоне Мэтью Рожански в качестве директора по вопросам России в Совете нацбезопасности Соединенных Штатов. Об этом сообщает американское издание Axios со ссылкой на источники.

Как пишет Axios, Рожански ценят за его научные исследования по России и часто цитируют в американских СМИ. В то же время, украинские выпускники Института Кеннана в 2018 году в открытом письме назвали учреждение "невольно служит инструментом политического вмешательства России". Они обвинили институт в "растущей прокремлевской политике, отсутствии демократических процедур".

Axios обращает внимание, что речь о назначении Рожански зашла в период, когда между США и Россией нарастает политическая напряженность. Издание отмечает беспокойство сторонников более жесткой политики, поскольку Рожански может способствовать "снижению уровня решимости Байдена противостоять России".

Рожански возглавляет Института Кеннана с 2013 года, а до этого был заместителем директора Российской и Евразийской программы в Фонде Карнеги за международный мир. Он неоднократно высказывался за нормализацию отношений с Россией. В частности, в 2017 году он отметил, что, хотя Россия представляет угрозу для США, ни одна из существующих проблем не имеет силового решения.