Явка на референдуме о Конституции в Киргизии приблизилась к 13%

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Явка избирателей на референдуме по изменению Конституции Киргизии составила 12,9% или 465 тыс. человек, сообщила глава ЦИК страны Нуржан Шайлдабекова на брифинге в воскресенье.

По ее словам, таковы данные по состоянию на 12:00 (09:00 по Москве).

Избирательные участки в Киргизии открылись в 08:00 (05:00 по московскому времени) и закроются в 20:00 (17:00 по Москве). Референдум считается состоявшимся при явке не менее 30% избирателей.

11 апреля в Киргизии проходит референдум по принятию новой редакции Конституции, которая предусматривает переход от парламентской к президентской форме правления и ряд других изменений, связанных с организацией системы власти в республике.

Одновременно с референдумом в 28 городах и 420 сельских округах страны проходят выборы в местные советы.