Минобороны Израиля после инцидента в Натанзе потребовало расследовать утечки в СМИ

Иран пока воздерживается от выводов об инциденте в Натанзе

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Министр обороны Израиля Бени Ганц попросил генпрокуратуру страны и общую службу безопасности ШАБАК провести расследование об утечках в СМИ разведданных после публикаций о возможной причастности Израиля ко взрыву на ядерном объекте Ирана, сообщает "Едиот ахронот".

"Это серьезная проблема, и я обратился в ШАБАК и Департамент информационной безопасности ЦАХАЛа, чтобы начать расследование по этому поводу. Мы не можем действовать, когда все болтают", - говорится в заявлении министра.

Ганц отметил, что говорит не "о какой-то конкретной операции", а в целом о "проблеме утечек".

"Это вредит нашим военным, нашей безопасности и интересам государства Израиль, и я думаю, что должно быть проведено тщательное расследование", - добавил Ганц.

По данным издания, письмо на имя генпрокурора Авихая Мандельблита было направлено от имени Ганца в соответствии с протокольными процедурами. Также письмо поступило в ШАБАК.

Иран в свою очередь до завершения расследования воздерживается от окончательных выводов относительно деталей и от возложения ответственности за инцидент на ядерном объекте в Натанзе. Об этом говорится в письме главы МИД Джавада Зарифа, направленном генсеку ООН Антониу Гутерришу.

Зариф в письме называет "преднамеренное нападение" на ядерный объект "безрассудным, преступным ядерным терроризмом".

"Учитывая возможные последствия этого международного преступления для людей и окружающей среды, те, кто планировал, отдавал приказы, участвовал и осуществлял этот подлый акт, совершили тяжкое военное преступление, оно не должно оставаться безнаказанным", - подчеркивается в письме министра.

Зариф отметил, что любое государство, которое заранее знало об этом нападении, также необходимо привлечь к ответственности как соучастника этого преступления.

В воскресенье на обогатительном комплексе им. мученика Ахмади Рошана в Натанзе произошел инцидент в системе распределения электроэнергии. Глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил, что сбой в системе оказался проявлением "ядерного терроризма", но воздержался от обвинений в акте саботажа в адрес конкретных сил.

Ранее газета Jerusalem Post сообщала, что речь шла о кибератаке, за которой, вероятно, стоит израильская разведка "Моссад".

За день до инцидента Иран объявил о вводе в строй на данном ядерном объекте передовых центрифуг, благодаря которым станет возможно активизировать процесс обогащения урана.