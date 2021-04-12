Представитель атомного агентства Ирана пострадал при посещении Натанза

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди пострадал при посещении ядерного объекта в Натанзе, сообщает телерадиокомпания IRIB.

Он отправился к месту аварии, произошедшей ранее в распределительной электросети на объекте. По информации телерадиокомпании, Камальванди получил несколько ранений, но находится в стабильном состоянии.

11 апреля стало известно об инциденте на ядерном объекте в иранском Натанзе. Тегеран сообщил, что авария затронула объект по обогащению урана. В Иране назвали произошедшее "ядерным терроризмом". Источники израильской телерадиокомпании Jerusalem Post позже сообщили, что на объект была совершена кибератака, за которой стоит "Моссад".