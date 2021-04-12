В Иране введены в строй новые центрифуги для обогащения урана

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Иран объявил о вводе в строй передовых центрифуг, благодаря которым станет возможно активизировать процесс обогащения урана.

"Сегодня запущена цепь из 164 центрифуг IR6, которые смогут обеспечить 10-кратное увеличение производства", - привело агентство "Мехр" в субботу слова президента Исламской республики Хасана Рухани.

Запуск центрифуг состоялся на ядерном объекте в Натанзе.

При этом Рухани повторил, что иранская ядерная программа носит исключительно мирный характер.

"Вся деятельность Ирана в ядерной сфере носит мирный и гражданский характер. Руководитель (аятолла Хаменеи) неоднократно заявлял, что в нашем правовом поле запрещено разрабатывать вооружение, которое может нести серьезную опасность обществу в целом", - подчеркнул президент Ирана.