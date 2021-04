Сотни компаний и CEO объединились для защиты права голоса в США

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Сотни крупных американских предпринимателей и компаний, включая Amazon.com Inc. и Netflix Inc., подписали новое заявление "в защиту права участвовать в голосовании и выступать против любого дискриминационного законодательства".

Это стало ответом бизнеса на целый ряд законопроектов, касающихся избирательных прав, которые продвигают республиканцы в десятках американских штатов, пишет газета The Wall Street Journal.

Заявление, подписи под которым поставили представители более 300 компаний, генеральных директоров и других руководителей, было опубликовано как рекламное объявление в WSJ, New York Times и других изданиях в среду. Организатором инициативы выступили бывший глава одного из лидеров американского рынка пластиковых карт American Express Co. Кеннет Шено и CEO американской фармацевтической компании Merck & Co Кеннет Фрейзер.

"Принцип избирательных прав пользуется поддержкой подавляющего большинства в корпоративной Америке, - заявил Шено. - Право участвовать в голосовании имеет основополагающее значение для США. Это не партийный вопрос".

В заявлении нет прямого указания на конкретное законодательство в области избирательных прав. Также оно не содержит призывов к компаниям принять меры или приостановить политические пожертвования в пользу законодателей, поддерживающих подобные законопроекты.

Как отмечает WSJ, за размещение этого рекламного объявления, которое также подписали генеральный директор американской инвесткомпании BlackRock Inc. Ларри Финк и глава Citigroup Inc. Джейн Фрейзер, заплатили Шено и Фрейзер, объединение предпринимателей Black Economic Alliance, представляющее интересы чернокожего населения, и ряд других представителей деловых кругов, в том числе бывшая глава Xerox Holdings Corp. Урсула Бернс, CEO консалтинговой компании Lazard Кен Джейкобс и соучредители венчурной фирмы General Catalyst Джоэл Катлер и Дэвид Фиалкоу.