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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Что произошло за день: четверг, 25 апреля

Третий фигурант дела Иванова, арест экс-замминистра культуры и книга с вымаранными строками

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Арестован третий фигурант дела замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова. Под стражу заключен Александр Фомин, который, по версии следствия, способствовал замминистра получить взятку в виде услуг имущественного характера.

- Путин объяснил возврат государству ряда активов интересами безопасности. Выступая на съезде РСПП президент РФ подчеркнул, что возврат бизнеса в госсобственность оправдан, когда действия собственника наносят ущерб безопасности государства, но о пересмотре итогов приватизации речи не идет.

- Четверо пассажиров автобуса пострадали от атаки дрона в Брянской области. По словам губернатора, пострадавшие, в числе которых ребенок, доставлены в медицинское учреждение.

- Суд приговорил к семи годам колонии экс-замминистра культуры РФ Ольгу Ярилову. Она признана виновной в злоупотреблении полномочиями при реализации программы "Пушкинская карта".

- Требование об обязательной продаже валютной выручки могут продлить сразу на год, до конца апреля 2025 года. Об этом сообщили источники, близкие к финансово-экономическому блоку правительства. Соответствующее принципиальное решение, по данным одного из собеседников агентства, уже согласовано и принято.

- ФАС начнет еще одну проверку Сбербанка на нарушение закона о рекламе. В службу поступила жалоба на рекламу, где крупным шрифтом указывалась привлекательная для потребителя процентная ставка по вкладу, а остальные условия были указаны мелким шрифтом.

- АСТ выпустило книгу о режиссере Пазолини, закрасив часть текста из-за законов о ЛГБТ-пропаганде (ЛГБТ признано в России экстремистским движением и запрещено). Издательство считает, что с закрашенным текстом может стать артефактом эпохи.

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