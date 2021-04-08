В Кремле напомнили, что "Северный поток 2" не имеет отношения к США

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что планы США назначить спецпредставителя для воспрепятствования проекту "Северный поток 2" являются вмешательством во внутренние дела.

"Пока мы видим, что страны, которые являются партнерами по этому проекту, достаточно последовательны в намерении финализировать этот проект и запустить его. Этот проект чрезвычайно важен для европейской энергобезопасности и для обеспечения Европы энергоресурсами. Конечно, подобные спецпредставители по проекту, который не имеет никакого отношения к США и который вообще расположен на другом континенте, наверное, красноречиво говорит о том, что называется вмешательство во внутренние дела, вмешательство в экономические интересы других стран", - сказал Песков.

Так пресс-секретарь ответил на вопрос журналистов, смогут ли европейские партнеры выдержать "такой накал борьбы" за проект и видит ли он какие-то угрозы для реализации "Северного потока 2".

Издание Politico накануне сообщило о том, что администрация США изучает возможность назначения спецпосланника на переговорах с партнерами по газопроводу "Северный поток 2". Задачей спецпосланника станет убеждение партнеров в необходимости закрытия этого проекта.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг заявил, что "видимо, из-за того, что США больше не участвуют в Договоре об открытом небе, руки развязались, высвободились сотрудники - назначают специального представителя по прекращению газопровода "Северный поток 2". "Будет просто ездить и всем грозить. Ну, такая вот дипломатия", - сказал министр.