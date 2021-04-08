Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:11Заразились
на 08.04В России 4 614 834+8 672В мире 133 103 485+684 346

В Кремле напомнили, что "Северный поток 2" не имеет отношения к США

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что планы США назначить спецпредставителя для воспрепятствования проекту "Северный поток 2" являются вмешательством во внутренние дела.

В миреPolitico узнало о планах США назначить спецпосланника по "Северному потоку-2"Politico узнало о планах США назначить спецпосланника по "Северному потоку-2"Читать подробнее

"Пока мы видим, что страны, которые являются партнерами по этому проекту, достаточно последовательны в намерении финализировать этот проект и запустить его. Этот проект чрезвычайно важен для европейской энергобезопасности и для обеспечения Европы энергоресурсами. Конечно, подобные спецпредставители по проекту, который не имеет никакого отношения к США и который вообще расположен на другом континенте, наверное, красноречиво говорит о том, что называется вмешательство во внутренние дела, вмешательство в экономические интересы других стран", - сказал Песков.

Так пресс-секретарь ответил на вопрос журналистов, смогут ли европейские партнеры выдержать "такой накал борьбы" за проект и видит ли он какие-то угрозы для реализации "Северного потока 2".

Издание Politico накануне сообщило о том, что администрация США изучает возможность назначения спецпосланника на переговорах с партнерами по газопроводу "Северный поток 2". Задачей спецпосланника станет убеждение партнеров в необходимости закрытия этого проекта.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг заявил, что "видимо, из-за того, что США больше не участвуют в Договоре об открытом небе, руки развязались, высвободились сотрудники - назначают специального представителя по прекращению газопровода "Северный поток 2". "Будет просто ездить и всем грозить. Ну, такая вот дипломатия", - сказал министр.

Дмитрий Песков

Новости по теме

Новости

Введение в РФ служебной тайны в сфере обороны объяснили защитой военных секретов

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подал в отставку

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подал в отставку

Появление в лесах "черных лесорубов" приравняют к незаконной вырубке

Появление в лесах "черных лесорубов" приравняют к незаконной вырубке

Песков заявил о готовности РФ к худшему сценарию в отношениях с США

Отца Ивана Жданова этапировали в Архангельск

Пандемия коронавируса

В России впервые начали предлагать "вакцинные туры"

В России впервые начали предлагать "вакцинные туры"

В Сочи создадут новый горный курорт за 80 млрд рублей

В Сочи создадут новый горный курорт за 80 млрд рублей

Топ-менеджера пермского банка нашли мертвым на рабочем месте

Совет Европы снова отметил сокращение числа заключенных в России

Совкомбанк докапитализирует банк "Восточный" на 7 млрд рублей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');