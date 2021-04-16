Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:38Заразились
на 16.04В России 4 684 148+8 995В мире 139 076 606+816 761

Посольство США не исключило увеличения американского контингента на Украине

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин заявляет, что если будет необходимость в увеличении количества военнослужащих американского контингента в этой стране, то правительство США рассмотрит этот вопрос.

По ее словам, США постоянно оценивают ситуацию на Украине и оценивают потребности с украинской стороны.

"Мы на постоянной основе имеем присутствие 160 военнослужащих американского контингента, который пребывает тут, и если, по нашим оценкам, потребность изменится и необходимо будет увеличить – мы будем рассматривать этот вопрос", - сказала она на совместном брифинге с премьер-министром Денисом Шмыгалем во время рабочей поездки во Львовскую область в пятницу, отвечая на вопрос, нет ли у правительства США намерения увеличить присутствие подразделений вооруженных сил США на Украине.

2 апреля состоялся телефонный разговор президента США Джо Байдена с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого Байден заявил, что Соединенные Штаты не оставят Украину без поддержки.

США Украина

Новости по теме

Новости

Биткойн подешевел после запрета Турции на использование криптовалют

Греция подтвердила отмену квот для российских туристов с 14 мая

Тиму Белорусских приговорили к двум годам ограничения свободы

Тиму Белорусских приговорили к двум годам ограничения свободы

Меркель получила первую прививку AstraZeneca от COVID-19

Песков сообщил о новом вызове посла США в Кремль

Песков сообщил о новом вызове посла США в Кремль

Мишустин анонсировал восстановление объемов ж/д и авиасообщения с Белоруссией

Донецк инициирует экстренное заседание контактной группы по Донбассу

Ученые выяснили размеры популяции тираннозавров

Ученые выяснили размеры популяции тираннозавров

В Думе заявили о готовности Google удалять весь незаконный в России контент

Вооруженный налет на банк в Тбилиси совершил житель Зугдиди

Вооруженный налет на банк в Тбилиси совершил житель Зугдиди
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');