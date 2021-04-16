Посольство США не исключило увеличения американского контингента на Украине

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин заявляет, что если будет необходимость в увеличении количества военнослужащих американского контингента в этой стране, то правительство США рассмотрит этот вопрос.

По ее словам, США постоянно оценивают ситуацию на Украине и оценивают потребности с украинской стороны.

"Мы на постоянной основе имеем присутствие 160 военнослужащих американского контингента, который пребывает тут, и если, по нашим оценкам, потребность изменится и необходимо будет увеличить – мы будем рассматривать этот вопрос", - сказала она на совместном брифинге с премьер-министром Денисом Шмыгалем во время рабочей поездки во Львовскую область в пятницу, отвечая на вопрос, нет ли у правительства США намерения увеличить присутствие подразделений вооруженных сил США на Украине.

2 апреля состоялся телефонный разговор президента США Джо Байдена с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого Байден заявил, что Соединенные Штаты не оставят Украину без поддержки.