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Турецкие СМИ сообщили об отмене прохода кораблей ВМС США в Черное море

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты уведомили власти Турции об отмене прохода через Босфор в Черное море двух своих военных кораблей, сообщают телеканалы NTV и CNN Turk со ссылкой на дипломатические источники.

По данным телеканалов, посольство США уведомило МИД Турции, что проход двух военных американских кораблей, запланированный на 15 апреля, не состоится.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

CNN Turk отмечает, что запроса о прохождении кораблей в другие дни не было.

В среду появились сообщения о том, что эсминец ВМС США Donald Cook ("Дональд Кук"), а затем и второй эсминец - Roosevelt ("Рузвельт") - вышли из базы Суда-Бэй на греческом острове Крит в направлении Черноморских проливов.

США ранее уведомили турецкие власти об отправке двух боевых кораблей в Черное море. МИД Турции сообщал, что корабли должны были войти в Черное море 14-15 апреля и пробыть там до 4-5 мая.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выражал недовольство "военной активностью Соединенных Штатов, включая поход их кораблей в Черное море". Пентагон отмечал, что отправка кораблей ВМС США в Черное море является регулярной операцией, обычно координируемой с Анкарой в рамках конвенции Монтрё.

США Турция Россия Черное море

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