Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:38Заразились
на 16.04В России 4 684 148+8 995В мире 139 076 606+816 761

В посольстве США на Украине предупредили РФ о последствиях в случае агрессии

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - США и их союзники глубоко обеспокоены наращиванием российских войск у границы с Украиной, заявили в посольстве Соединенных Штатов на Украине, предупредив Россию о последствиях в случае агрессии.

"США остаются непоколебимыми в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым и территориальные воды. Чтобы обеспечить достижение Украиной своих евроатлантических стремлений, мы и наши партнеры и в дальнейшем будем поддерживать Украину в ее защите от агрессии России. Наше руководство четко заявило, что если Россия будет действовать необдуманно или агрессивно, это будет иметь последствия", - сказала временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

На церемонии передачи командования от оперативно-тактической группы "Иллини" к оперативно-тактической группе "Рейвен" в Центре боевой подготовки в Яворове Львовской области она отметила, что десятки тысяч российских войск находятся возле границы с Украиной и в Крыму, и их численность увеличивается.

"США и наши союзники и партнеры по НАТО в Европе глубоко обеспокоены этой эскалацией. И в дополнение к этому провокационному накоплению войск, правительство России продолжает проводить дезинформационную кампанию, заявляя, что Украина нагнетает напряженность. Хочу четко заявить - моя команда в посольстве США и я знаем из первых рук: Украина не совершала и не совершает провокационных действий против России. На самом деле, Украина продемонстрировала замечательную сдержанность перед лицом запугиваний и агрессии со стороны России", - заявила Квин.

Она отметила, что Украина 2021 года и украинские вооруженные силы 2021 года значительно отличаются от тех, какими они были в 2014 году.

"Украина в 2021 году сделала значительный прогресс в осуществлении реформ - в совершенствовании верховенства права, развитии экономики и борьбе с коррупцией. Делая это, Украина стала более демократичной, более чувствительной к желаниям и потребностям своего народа, и более устойчивой к угрозам, как внешним, так и внутренним. Чтобы лучше реагировать на внешние угрозы, украинские вооруженные силы стали более боеспособными, более профессиональными, одними из самых боеспособных вооруженных сил в Европе сегодня - и Соединенные Штаты гордятся тем, что наши совместные усилия в области безопасности стали вкладом в достижение этого впечатляющего результата", - заявила она.

Позднее Квин также заявила, что США могут увеличить американский контингент на Украине, если возникнет такая необходимость.

Соединенные Штаты и европейские страны ранее выразили озабоченность по поводу усиления военной группировки в Крыму и перемещения российских войск рядом с границей с Украиной. В Минобороны Украины оценили общую численность стягивающихся к украинской границе российских войск в 110 тыс. человек. Со своей стороны, в МИД РФ призвали не рассматривать маневры российских Вооруженных сил вблизи границы с Украиной как проявление агрессии, и заверили, что они никому не угрожают.

США Украина Кристина Квин

Новости по теме

Новости

Биткойн подешевел после запрета Турции на использование криптовалют

Греция подтвердила отмену квот для российских туристов с 14 мая

Тиму Белорусских приговорили к двум годам ограничения свободы

Тиму Белорусских приговорили к двум годам ограничения свободы

Меркель получила первую прививку AstraZeneca от COVID-19

Песков сообщил о новом вызове посла США в Кремль

Песков сообщил о новом вызове посла США в Кремль

Мишустин анонсировал восстановление объемов ж/д и авиасообщения с Белоруссией

Донецк инициирует экстренное заседание контактной группы по Донбассу

Ученые выяснили размеры популяции тираннозавров

Ученые выяснили размеры популяции тираннозавров

В Думе заявили о готовности Google удалять весь незаконный в России контент

Вооруженный налет на банк в Тбилиси совершил житель Зугдиди

Вооруженный налет на банк в Тбилиси совершил житель Зугдиди
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');