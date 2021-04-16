В посольстве США на Украине предупредили РФ о последствиях в случае агрессии

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - США и их союзники глубоко обеспокоены наращиванием российских войск у границы с Украиной, заявили в посольстве Соединенных Штатов на Украине, предупредив Россию о последствиях в случае агрессии.

"США остаются непоколебимыми в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым и территориальные воды. Чтобы обеспечить достижение Украиной своих евроатлантических стремлений, мы и наши партнеры и в дальнейшем будем поддерживать Украину в ее защите от агрессии России. Наше руководство четко заявило, что если Россия будет действовать необдуманно или агрессивно, это будет иметь последствия", - сказала временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

На церемонии передачи командования от оперативно-тактической группы "Иллини" к оперативно-тактической группе "Рейвен" в Центре боевой подготовки в Яворове Львовской области она отметила, что десятки тысяч российских войск находятся возле границы с Украиной и в Крыму, и их численность увеличивается.

"США и наши союзники и партнеры по НАТО в Европе глубоко обеспокоены этой эскалацией. И в дополнение к этому провокационному накоплению войск, правительство России продолжает проводить дезинформационную кампанию, заявляя, что Украина нагнетает напряженность. Хочу четко заявить - моя команда в посольстве США и я знаем из первых рук: Украина не совершала и не совершает провокационных действий против России. На самом деле, Украина продемонстрировала замечательную сдержанность перед лицом запугиваний и агрессии со стороны России", - заявила Квин.

Она отметила, что Украина 2021 года и украинские вооруженные силы 2021 года значительно отличаются от тех, какими они были в 2014 году.

"Украина в 2021 году сделала значительный прогресс в осуществлении реформ - в совершенствовании верховенства права, развитии экономики и борьбе с коррупцией. Делая это, Украина стала более демократичной, более чувствительной к желаниям и потребностям своего народа, и более устойчивой к угрозам, как внешним, так и внутренним. Чтобы лучше реагировать на внешние угрозы, украинские вооруженные силы стали более боеспособными, более профессиональными, одними из самых боеспособных вооруженных сил в Европе сегодня - и Соединенные Штаты гордятся тем, что наши совместные усилия в области безопасности стали вкладом в достижение этого впечатляющего результата", - заявила она.

Позднее Квин также заявила, что США могут увеличить американский контингент на Украине, если возникнет такая необходимость.

Соединенные Штаты и европейские страны ранее выразили озабоченность по поводу усиления военной группировки в Крыму и перемещения российских войск рядом с границей с Украиной. В Минобороны Украины оценили общую численность стягивающихся к украинской границе российских войск в 110 тыс. человек. Со своей стороны, в МИД РФ призвали не рассматривать маневры российских Вооруженных сил вблизи границы с Украиной как проявление агрессии, и заверили, что они никому не угрожают.