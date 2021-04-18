Что случилось этой ночью: воскресенье, 18 апреля

Предотвращение госпереворота в Белоруссии, высылка российских дипломатов из Чехии, заработки столичных депутатов

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- ФСБ России сообщила о предотвращении госпереворота в Белоруссии. По данным спецслужбы, заговорщики планировали убийство Лукашенко и передачу власти "Комитету Национального примирения". Президент Белоруссии заявил, что задержание злоумышленников стало возможным после его обращения к Путину. Лукашенко счел руководство США причастным к попытке его устранения.

- Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов. Прага пришла к выводу, что российская разведка причастна ко взрыву на складе боеприпасов в 2014 году. Также полиция Чехии объявила в розыск россиян Петрова и Боширова - в сообщениях не уточняется, в причастности к какому делу их подозревают. В Москве предположили, что Чехия решила "закрыть посольство" в РФ после высылки дипломатов.

- Овечкин до одного гола сократил отставание от топ-5 бомбардиров в истории НХЛ. За всю карьеру спортсмен довел число своих голов до 730.

- Председатель Мосгордумы за 2020 год заработал больше всех в столичном парламенте. Его доход за год сократился почти в 11 раз, до 180,9 млн рублей. Наименьший доход за прошлый год задекларировала депутат Елена Янчук - около 133 тыс. руб., в ее собственности находится автомобиль Chevrolet, а в безвозмездном пользовании - квартира площадью 38 кв.м.