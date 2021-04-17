Председатель Мосгордумы за 2020 год заработал больше всех в столичном парламенте

Его доход за год сократился почти в 11 раз, до почти 181 млн рублей

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Около 180,9 млн руб. заработал за прошлый год председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, это наибольший доход среди депутатов столичного парламента, следует из данных о доходах и имуществе, опубликованных на сайте Мосгордумы.

Согласно данным сайта, Шапошников за прошлый год заработал более 180 млн 897 тыс. руб. Председатель Мосгордумы имеет в безвозмездном пользовании квартиру площадью 54 кв.м. и коттедж площадью почти 278 кв.м. Кроме того, в индивидуальной собственности у него имеется квартира площадью 269,5 кв.м. и автобомиль Mercedes.

Как сообщалось, в 2019 году Шапошников заработал 1 951 949 000 руб., свой доход он объяснил продажей ценных бумаг.

На втором месте по доходам в 2020 году депутат Любовь Никитина, которая заработала более 49 млн руб. В ее собственности находятся четыре земельных участка, два жилых дома общей площадью около 415 кв.м., пять квартир и доля в шестой, а также шесть нежилых помещений.

Наименьший доход за прошлый год задекларировала депутат Елена Янчук - около 133 тыс. руб., в ее собственности находится автомобиль Chevrolet, а в безвозмездном пользовании - квартира площадью 38 кв.м.