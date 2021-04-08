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Защита подала жалобы на сотрудников колонии из-за видео с Навальным

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Защита Алексея Навального подала жалобы директору ФСИН России и генеральному прокурору РФ на публикации в СМИ видеокадров из колонии в Покрове, где оппозиционер отбывает наказание.

"Мы просим признать незаконными действия сотрудников колонии, которые передали в СМИ видеозаписи с режимного объекта", - сообщила "Интерфаксу" адвокат Ольга Михайлова в четверг.

Она отметила, что копии жалоб также направлены начальнику УФСИН России по Владимирской области и прокурору Владимирской области.

Навальный с середины марта находится в исправительной колонии N2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покров, где он отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше".

ФСИН Алексей Навальный Ольга Михайлова Покров ИК-2

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