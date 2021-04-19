В Кейптауне начались эвакуации из-за мощного пожара

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Пригороды Кейптауна эвакуируют из-за крупного пожара, а власти задержали подозреваемого в поджоге, сообщают южноафриканские СМИ.

Wild fire started near Devils Peak in Cape Town. Clear the mountain. pic.twitter.com/MOMnWlLiiG — Roses.Are*Blue (@TefoAMbition) April 18, 2021

"Превентивные эвакуации продолжаются на Пеппертри-роад во Вредрехуке после того, как огонь перекинулся на район ночью", - сообщили власти Кейптауна в твиттере.

Эвакуации также проводят в районе Челмсфорд. Полицейская служба ЮАР подозревает, что пожар начался с поджога. Один из местных жителей видел, как трое мужчин жгли костер на пике Дьявола. В воскресенье, 18 апреля, власти задержали 35-летнего мужчину, а двум другим подозреваемым удалось избежать ареста.

Пожар начался в воскресенье утром. Огонь уничтожил ресторан Rhodes Memorial, мельницу 17-го века и несколько исторических зданий. Университет Кейптауна отменил все занятия. С огнем уже больше суток борются более 250 пожарных, четверо пострадали. Но пока потушить пожар не удалось.