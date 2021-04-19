Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:14Заразились
на 19.04В России 4 710 690+8 589В мире 141 404 998+685 495

В Кейптауне начались эвакуации из-за мощного пожара

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Пригороды Кейптауна эвакуируют из-за крупного пожара, а власти задержали подозреваемого в поджоге, сообщают южноафриканские СМИ.

"Превентивные эвакуации продолжаются на Пеппертри-роад во Вредрехуке после того, как огонь перекинулся на район ночью", - сообщили власти Кейптауна в твиттере.

Эвакуации также проводят в районе Челмсфорд. Полицейская служба ЮАР подозревает, что пожар начался с поджога. Один из местных жителей видел, как трое мужчин жгли костер на пике Дьявола. В воскресенье, 18 апреля, власти задержали 35-летнего мужчину, а двум другим подозреваемым удалось избежать ареста.

Пожар начался в воскресенье утром. Огонь уничтожил ресторан Rhodes Memorial, мельницу 17-го века и несколько исторических зданий. Университет Кейптауна отменил все занятия. С огнем уже больше суток борются более 250 пожарных, четверо пострадали. Но пока потушить пожар не удалось.

Кейптаун ЮАР

Новости

Эстония 25 апреля возобновит авиасообщение с Россией

Вертолет НАСА успешно совершил первый полет на Марсе

Вертолет НАСА успешно совершил первый полет на Марсе

США призвали перевозчиков к осторожности при полетах над Украиной и РФ

США призвали перевозчиков к осторожности при полетах над Украиной и РФ

Посольство Чехии в Москве не сможет принимать на работу граждан РФ

Антитеррористические учения начались почти по всей Украине

МИД сообщил о более чем 500 российских военных в ЦАР

Чехия исключит РФ из тендера на расширение АЭС "Дукованы"

Чехия исключит РФ из тендера на расширение АЭС "Дукованы"

Что случилось этой ночью: понедельник, 19 апреля

Власти Великобритании введут закон для защиты от "враждебных государств"

Власти Великобритании введут закон для защиты от "враждебных государств"
Пандемия коронавируса

Главный инфекционист США считает, что страна вернется к применению J&J

Главный инфекционист США считает, что страна вернется к применению J&J
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');